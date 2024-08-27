Грабежі супроводжувались психологічним насильством, «допитами» та погрозами вбивств

Бойовики квазідержавного терористичного утворення «ЛНР» разом зі спільниками пограбували жителів і фермерів Харківщини, заволодівши майном на понад 117 млн грн. Злочини супроводжувалися насильством і погрозами, повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у вівторок, 27 серпня.

Як розповіли у відомстві, бойовики «ЛНР» та їх спільники під час окупації сіл Петро-Іванівка, Колодязне та Фиголівка обкрадали заможних мешканців та фермерів. Очолив злочинну групу 53-річний командир роти 101-го стрілецького полку «ЛНР», до якої він залучив свого заступника, командира відділення, гранатометника та стрілка. Також серед фігурантів громадянин Росії та мешканець Куп'янського району, який здійснював «логістику».

«У Колодязному підозрювані вдерлись на територію сільськогосподарського підприємства та, погрожуючи директору фізичною розправою, наказали віддати зернові культури. Через декілька днів туди прибули вантажні автомобілі з номерними знаками бєлгородської реєстрації», – йдеться в повідомленні.

Злочинці вивозили не тільки зерно, кукурудзу, пшеницю, насіння соняшника, а й примусово забирали автомобілі, які надалі використовували для пересування, рушниці, компʼютерну техніку, мобільні телефони та електропідстанції. Грабежі супроводжувались психологічним насильством, «допитами» та погрозами вбивств.

Наразі вирішується питання про оголошення підозрюваних у розшук. Загалом вони заволоділи майном на суму понад 117 млн грн.