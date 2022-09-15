Це вже третій удар за два дні

Російські загарбники вкотре вдарили ракетами по Кривому Рогу на Дніпропетровщині. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олександр Вілкул.

«Кривий Ріг – ракетний удар. Залишайтесь у укриттях. Нічого не знімайте та не викладайте у соцмережі», – йдеться в повідомленні.

Відомо про два прильоти в районі гідротехнічних споруд.

А тим часом СБУ відкрила кримінальне провадження після обстрілів дамби на Дніпропетровщині й ТЕЦ на Харківщині. Провадження відкрито за ч.2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Наслідки вчорашнього ракетного удару по Кривому Рогу (відео СБУ)

Нагадаємо, що російські окупанти сьогодні вже вдарили крилатою ракетою по промисловому об’єкту у Кривому Розі. Також по місту війська держави-терориста Росії вдарили ракетами вчора. Зокрема, росіяни завдали масованого ракетного удару по гідротехнічних спорудах міста. Загалом російські воєнні злочинці випустили по місту вісім ракет. Це призвело до різкого підйому води в річці Інгулець і підтоплення 112 приватних будинків. Також в кількох районах міста були проблеми з водою, а жителів кількох вулиць у двох районах евакуювали в інші будівлі. Міські служби продовжують ліквідовувати наслідки цієї атаки.

Президент України Володимир Зеленський після ударів по Кривому Розі різко звернувся до росіян, назвавши їх «слабаками, які воюють з цивільними».