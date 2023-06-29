ЗСУ продовжують наступ на Бахмутському напрямку

Російські військові відступають від окремих районів на півночі Бахмута Донецької області, зокрема, йдеться про вулицю Воїнів-Інтернаціоналістів. Про це в коментарі «Радіо Свобода» повідомив командир розвідувальної роти 57-ої бригади ЗСУ Денис Ярославський.

«На півдні від Бахмута ще йдуть щільні бої, але ЗСУ фактично беруть під контроль Кліщіївку – це стратегічна точка, з якої почнуться наступальні дії на південь Бахмута ... На сьогоднішній день можна сказати, що ворог відступає з північних вулиць Бахмута, зокрема на вулиці Воїнів Інтернаціоналістів ворог був повністю вибитий. Ворог був вибитий із цих позицій, з цих КСП [командно-спостережний пункт]. Щільно працює з нашого боку артилерія та мінометні системи. Проводяться постійні і щоденні штурмові дії», – розповів Ярославський.

Водночас російські сили щільно мінують територію, використовують для цього протитанкові та протипіхотні міни.

«Для розуміння: один взвод може мінувати за ніч від 100 до 200 мін. Якщо вони підключають машини типу "Землеробство", то ця ефективність збільшується в рази», – додав Ярославський.

У Генштабі ЗСУ деталей щодо просування у Бахмуті поки не надають. З огляду на бойові дії редакція не може звірити дані з інших джерел.

За даними Міноборони України, Сили оборони успішно просуваються вглиб фронту. Зокрема, в напрямку Кліщіївки ЗСУ просунулися на 1200 метрів, а в напрямку Курдюмівки – на 1,5 км. Водночас, як пояснила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, Бахмут має особливість, яка ускладнює процес деокупації – тамтешня місцевість має розвинуту систему інженерних укріплень та розгалужену мережу опорних пунктів, які тимчасово зайняла армія РФ.