Зеленський закликав світову спільноту ставити РФ на місце, а не намагатись «зберегти обличчя» Путіну

Президент Володимир Зеленський переконаний, що для розв’язання глобальної кризи треба не домовлятися з Росією, аби «заспокоїти», а ставити її на місце в межах її території. Про це йшлося у виступі Зеленського на Азійському міжнародному форумі з безпеки.

«Вже не можна заспокоювати військово-політичне керівництво Російської Федерації. Для цього пізно. Говорити з ними щоденно, впроваджувати конкретні фінансові, економічні санкції – все це потрібно було робити раніше, до повномасштабного вторгнення ... Я вважаю, що сьогодні світу треба чітко ставити РФ, її керівництво на місце. А їхнє місце – на їхній території. І там вони повинні бути, жити й вирішувати, що їм робити», – заявив Зеленський.

Він також запевнив, що в українського військово-політичного керівництва немає планів щодо загарбницької війни на території Росії, а Україна на своїй території веде оборонну війну проти окупаційних військ РФ.

Президент додав, що міжнародна система безпеки повинна бути реформована, щоби розробити превентивні механізми санкцій і обмеження агресорів. Такі превентивні заходи мають запобігти загибелі десятків тисяч людей, руйнуванню міст та голоду.

Крім того, Зеленський закликав учасників конференції, з-поміж яких представники урядів та міжнародних організацій, чітко декларувати про те, на боці котрої сторін вони перебувають. Спроби «примирення» з Росією або «зберегти обличчя» їхньому керівництву є ознакою готовності стати на бік Росії в цій війні.