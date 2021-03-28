Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков розповів, скільки років буде потрібно для розмінування окупованих Росією територій. Про це Олексій Резніков розповів у ефірі телеканалу «Дім».

Щоб оцінити приблизні масштаби роботи, у відомстві вивчили досвід Хорватії з ліквідації наслідків збройного конфлікту 1991-1995 років, що виник при виході країни зі складу Югославії.

«25 років тому закінчилася і війна, а вони до сих пір розміновують свої території. У них досі залишилося близько 500 кв. км неразмінованих територій. До того ж в дуже важкодоступних місцях: скелях, ущелинах, лісовій складній зоні, цього року вони планують розмінувати до 50 кв. км», – сказав Рєзніков.

Суму, необхідну на очистку Донбасу від вибухонебезпечних залишків війни, можна буде назвати тільки після повернення окупованих територій і проведення повного аудиту. Але з досвіду Хорватії – мова йде про сотні мільйонів євро.

«Вони витратили, якщо я не помиляюся, дві цифри звучало, 800 і 900 млн євро – двома траншами за цей весь період було залучено на те, щоб тільки провести розмінування», – підкреслив міністр.

Фахівці відзначають, що на даний час щільність наявних мін і вибухонебезпечних речовин на території України більше, ніж в будь-якій точці світу.

«І якщо математично підійти, то один день війни дає п’ять-шість днів розмінування. Тобто, якщо у нас війна триває сім років, то, згідно з хорватською матрицею, нам доведеться розміновувати 25 років, а то і 30», – пояснив віцепрем’єр-міністр України.

За попередньою оцінкою, площа районів, що містять забрудненні мінами та вибухонебезпечними залишками війни ділянки, становить майже 7 тис. км2 на підконтрольній території та орієнтовно 14 тис. км2 на окупованих територіях Донецької, Луганської областей та АР Крим.

Що відбувається на Донбасі

У лютому Україна надала ОБСЄ докази того, що збройні формування РФ проводять обладнання нових і переобладнання своїх старих позицій на окупованому Донбасі.

Того ж місяця Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні зафіксувала скороченя бойовиками відстані з позиціями сил ООС.

Ще 3 березня окупаційна влада «ДНР» заявила про вихід з перемир'я на Донбасі. Командири дозволили бойовикам відкривати «попереджувальний» вогонь по позиціях Збройних сил України.

Облаштування бойовиками нових позицій супроводжувалось постійними обстрілами позицій ЗСУ і втратами серед українських військових.

Весь цей час президент Володимир Зеленський заявляв, що окупанти на Донбасі не зацікавлені у дотриманні режиму припинення вогню, але українські військові не дадуть його зірвати.

Хоча голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що домовлятися з Росією щодо врегулювання ситуації на Донбасі практично неможливо і наразі немає перспектив щодо просування в переговорному процесі. Він пов'язав загострення на Донбасі із санкціями проти Медведчука.