Руслан Хомчак заявив, що в ЗСУ сплановані всі заходи для реагування на провокації

Головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Руслан Хомчак заявив, що українська армія готова до швидкого реагування на загострення ситуації на сході України та вздовж всього українсько-російського кордону. Про це він заявив на прямому ефірі «Право на владу», передає «Укрінформ».

«Збройні сили України готові до реагування як на загострення ситуації на тимчасово окупованих територіях, Донецькій і Луганській областях, так і вздовж усього українсько-російського кордону», – заявив Руслан Хомчак.

З його слів, в ЗСУ сплановані всі відповідні заходи для швидкого реагування на провокації. Він запевнив, що попри те, що Росія стягує війська до українського кордону, ситуація контрольована.

«Це не значить, що навколо нашої країни "замикається кільце". Ситуація контролюється. Не варто вважати, що вона безвихідна», – резюмував він.

Скупчення російських військ на кордонах із Україною: що відомо

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час доповідді в парламенті 30 березня заявив про нарощування Росією військ поблизу українського кордону – вони зосереджені в окупованому Криму, а також у Ростовській, Брянській і Воронезькій області.

1 квітня українська розвідка повідомила, що Росія значно посилила військову присутність біля українського кордону. Розвідка вважає, що РФ завершує підготовку заходів, які мають на меті провокацію у відповідь на ворожі дії на лінії зіткнення на Донбасі. У свою чергу, це може призвести до спроби розширення російської військової присутності на території так званих «ДНР» та «ЛНР» за рахунок введення регулярних підрозділів збройних сил РФ.

Крім того, у розвідці додали, що не виключається спроба просування російських окупаційних військ углиб території України.

Після появи цієї інформації США привели свої війська у Європі в максимальну боєготовність і пообіцяли підтримати Україну в разі наступу Росії.

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що українська армія готова до будь-яких провокацій. Водночас, за його словами, Україна продовжить вести перемовини щодо миру на Донбасі.

Депутати Європарламенту закликали РФ зупинити накопичення військ біля України, а Офіс президента закликав країни НАТО, які межують з Україною, підвищити свою боєготовність.