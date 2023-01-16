14 січня у житлову дев’ятиповерхівку в Дніпрі влучила російська надзвукова ракета Х-22

Служба безпеки України опублікувала дані російських окупантів, причетних до ракетного удару по житловому будинку у Дніпрі 14 січня. Про це йдеться у повідомленні СБУ.

Відомство розслідує справу за статтею про порушення законів та звичаїв війни.

Як свідчать попередні дані слідства, до вчинення цього злочину причетні декілька десятків військовослужбовців країни-агресора, серед яких:

командир 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку (в/ч 33310) полковник Тімошин Алєг Євгєньєвіч, 21.06.1971 року народження;

командир авіаційного загону 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку майор Іванєнко Алєксєй Сєргєєвіч, 08.02.1987 року народження;

начальник штабу авіаційної ескадрильї авіаційної групи Дмітрій Голєнков, 01.09.1978 року народження;

штурман 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Грігорьєв Дєніс Анатольєвіч, 07.06.1982 року народження;

штурман 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Назіров Дінар, 03.07.1985 року народження;

інженер по авіаційному озброєнню 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Поцелуєв Євгєній, 16.06.1980 року народження.

Нагадаємо, під час чергового російського ракетного обстрілу 14 січня у житлову дев’ятиповерхівку в Дніпрі влучила надзвукова ракета Х-22. Унаслідок влучання частина будинку обвалилася, рятувальники продовжують розбирати завали. За попередньою інформацією, ракетний удар зруйнував 72 квартири та пошкодив понад 230 квартир.

Станом на ранок понеділка, 16 січня, кількість загиблих унаслідок ракетного удару по багатоповерхівці в Дніпрі зросла до 40 людей. Рятувальники продовжують розбирати завали, тож кількість жертв може зрости.