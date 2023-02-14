Наразі правоохоронцям вдалося арештувати 65 млн грн

Служба безпеки України викрила злодіїв, які під керівництвом російських спецслужб проводили масштабні шахрайські маніпуляції. За інформацією правоохоронців, шахраям вдалося отримати доступ до баз захоплених банківських філій у Маріуполі. Конфіденційні дані використовувалися для дзвінків нібито від імені клієнтів для отримання доступу до онлайн-банкінгу. Така схема дозволила вивести близько 100 млн грн з рахунків мешканців Маріуполя.

Як повідомили у СБУ у вівторок, 14 лютого, шахраї працювали на користь російських спецслужб та намагалися передати вкрадені у маріупольців кошти до терористичного угруповання «ДНР». За даними СБУ, керівником шахрайської схеми був наближеним до російського терориста Дениса Пушиліна.

«Для проходження «ідентифікації» використовували клієнтські бази захоплених філій у Маріуполі та спецобладнання для зміни маршрутизації дзвінків. Це були персональні дані майже 4 тис. місцевих жителів, у тому числі тих, які загинули або були примусово вивезені до РФ і мали заощадження у фінустановах на підконтрольній Україні території. До обслуговування спецобладнання залучались десятки мешканців з різних регіонів України, які «в темну» виконували вказівки своїх керівників», – повідомили у прес-службі СБУ.

Для виконання схеми шахраї використовували кол-центр у тимчасово окупованому Донецьку. Щоб не привертати до себе уваги, злочинці конвертували гроші у криптовалюту і згодом планували фінансувати Пушиліна.

На кошти, які вкрали шахраї, накладено арешт – наразі СБУ заблокувала майже 65 млн грн. У восьми областях України співробітники СБУ виявили та вилучили обладнання, завдяки якому виконувалась шахрайська схема. «Крім цього, встановлено, що за такою ж схемою зловмисники обкрадали російських громадян, «виводячи» їхні гроші на криптогаманці керівництва терористичної організації «ДНР» та кураторів з ФСБ, – додали у СБУ.