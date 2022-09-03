На Київщині ліквідували ботоферму з 5 тис. акаунтів, ще одну знешкодили в Одесі

Кіберфахівці Служби безпеки України ліквідували ще 2 ботоферми: на Київщині та в Одесі. На Київщині ботоферму на 5 тис. акаунтів створив та адміністрував 24-річний уродженець Запорізької області. В Одеській області організаторами виявилися четверо місцевих мешканців.

В СБУ розповіли, що «армію ботів» у майже 7 тисяч акаунтів використовували для:

дискредитації Сил оборони України та керівництва держави;

виправдання збройної агресії РФ;

розхитування суспільно-політичної ситуації в країні.

За даними слідства, на Київщині ботоферму на 5 тис. акаунтів створив та адміністрував 24-річний уродженець Запорізької області. Його «клієнтами» були, зокрема, представники піар-підрозділів політичних партій і громадяни РФ, які просувають в українському інформпросторі деструктивні та провокаційні матеріали.

Фото СБУ

На Одещині ботоферму організували четверо місцевих мешканців. Основний напрямок їхньої діяльності – створення та просування акаунтів у соцмережах і месенджерах.

«Ділки використовували їх для поширення панічних настроїв у регіоні, зокрема, розганяли дезінформацію та фейкові новини з фронту», – повідомили в СБУ.