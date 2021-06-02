Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов анонсував створення нового роду військ – кібервійська. Про це він заявив під час зустрічі із радником президента Литви по нацбезпеці Даріусом Кулєшюсом, передає прес-служба РНБО.

«Виклики та загрози у кіберпросторі сьогодні набагато небезпечніші, ніж ядерна зброя, і обмін досвідом у цьому питанні є вкрай важливим», – заявив він під час зустрічі, яка відбулася 1 червня.

Коли саме в Україні з’явиться новий рід військ – невідомо. Данілов лише уточнив, що «незабаром».

В повідомленні зазначено, що Кулєшюс підтримав пропозицію щодо посилення співпраці у сфері кібербезпеки між Литвою та Україною.

Секретар РНБО, своєю чергою, заявив, що Україна буде «максимально підтримувати ідею створення кібер-НАТО, яке може стати одним з найпотужніших альянсів».