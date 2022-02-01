Чоловік ходив красти щодня, а іноді по кілька разів на день

Серійного злодія, на рахунку якого 30 крадіжок з магазинів за місяць, затримали у Рівному при спробі вдруге за день обікрасти той самий супермаркет. Охоронці закладу помітили злодія за камерами відеонагляду й одразу впізнали, коли за кілька годин він прийшов удруге.

Про затримання 26-річного крадія з супермаркетів поліція Рівненської області повідомила у вівторок, 1 лютого. Цього дня уранці чоловік виніс з магазину на вул. Соборній товарів на понад тисячу гривень, а через кілька годин повернувся у той самий магазин. «До поліції близько 13:40 надійшло повідомлення від охоронця торгового закладу, що він затримав чоловіка на крадіжці товарів на суму орієнтовно 600 гривень. Із прилавків брав усе, від продуктів харчування до засобів гігієни», — повідомляє поліція.

Після першого відвідання магазину охоронці відстежили злодія за камерами спостереження. Коли чоловік прийшов вдруге, його одразу впізнали й швидко затримали. Зловмисником виявився 26-річний житель села Бабин, що неподалік Рівного. У січні цього року чоловік скоїв 30 крадіжок з супермаркетів. За 24 фактами йому повідомлено про підозру. Поліція також зазначає, що вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу для підозрюваного у скоєнні крадіжок.