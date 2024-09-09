Личаківський районний суд Львова виніс вирок місцевому мешканцю, який продав львів’янці муляж мобільного телефона iPhone 14 pro за 30 тис. грн. За шахрайство суд зобов’язав львів’янина сплатити 34 тис. грн штрафу.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у вересні 2024 року, уродженець Львова Микола Яворський у липні цього року продавав мобільний телефон iPhone 14 pro на платформі онлайн-оголошень Olx за 30 тис. грн. Чоловік продавав телефон від чужого імені. На оголошення відгукнулась львів’янка, яка отримала муляж мобільного телефона на пошті та перерахувала гроші шахраю.

Побачивши, що вона купила не справжній телефон, а лиш муляж, жінка заявила у поліцію, яка розшукала недобросовісного продавця. Йому повідомили про підозру у кримінальному правопорушення за фактом шахрайства. Обвинувальний акт надійшов до суду з клопотанням прокурора про його розгляд у спрощеному провадженні без проведення судового розгляду. До матеріалів справи долучена заява обвинуваченого, у якій він визнав свою провину.

Справу розглянув суддя Назарій Нор, який дослідив усі матеріали справи та дані про обвинуваченого, зокрема, що він є раніше не судимим. Суддя призначив львів’янину покарання – 34 тис. грн штрафу. На вирок ще можна подати апеляцію. Додамо, що у вироку не вказано, чи відшкодував шахрай гроші, які сплатила львів’янка за покупку телефона.