Злочинна група, до складу якої входили, зокрема, нотаріус і приватний виконавець, вкрала з рахунку співвласниці аграрного підприємства у Харківській області 36 млн грн.

Як повідомила 6 серпня поліція Харківської області, 4 серпня 2021 співвласниця та генеральна директорка одного з харківських приватних сільськогосподарських підприємств отримала SMS, що з її особистого рахунку в банку знято гроші у сумі понад 36 млн грн. «Враховуючи, що директорка підприємства не вчиняла жодних дій по руху коштів, жінка звернулась до відділення банку, де їй повідомили, що гроші списані в рамках виконавчого провадження. Також банк додав, що гроші з рахунки жінки списані на підставі постанови, яку на адресу фінансової установи надіслав приватний виконавець. З наданих банком документів встановлено, що незнайомий директорці підприємства чоловік надав приватному виконавцю підроблений виконавчий напис. Вказаний документ засвідчений одним з київських нотаріусів, який в цей час був оголошений у розшук. У виконавчому написі зазначено, що у 2019 році жінка нібито уклала договір позики на 36 мільйонів гривень з цим незнайомим чоловіком, проте на момент «укладення» договору потерпіла перебувала у Німеччині», – зазначили в поліції.

На підставі підробленого договору позики, приватний виконавець відкрив виконавче провадження та направив документи до банку для списання коштів з рахунку директорки. Як з’ясували поліцейські, чоловік отримав на власний рахунок 33 млн грн, а решту грошей отримав приватний виконавець.

5 серпня під час спроби зняти гроші у відділенні одного з банків у Києві чоловіка затримали. Попередньо встановлено, що у 2014 році його умовно-достроково звільнили від відбування покарання за умисне вбивство та у 2020 році засудили за незаконний обіг наркотиків.

Фото поліції

Крім того, у поліції зауважили, що до повторного рейдерського захоплення активів господарства причетні особи, які вже протиправно намагалися заволодіти майном цього підприємства у 2019 році. За цим фактом обвинувальний акт щодо рейдерів наразі перебуває на розгляді в суді.

Якщо вину учасників злочинної групи доведе суд, їм загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.