Донеччани спробують продовжити позитивну статистику в єврокубках

У четвер, 7 серпня, «Шахтар» у матчі третього раунду кваліфікації Ліги Європи зіграє з грецьким «Панатінаїкосом». Поєдинок відбудеться в Афінах і розпочнеться о 21:00 за київським часом. Головним арбітром зустрічі буде 40-річний бельгієць Ерік Ламберхтс, а за VAR відповідатиме нідерландець Клей Руперті.

«Панатінаїкос» за підсумками минулого сезону фінішував у турнірній таблиці чемпіонату Греції на другій сходинці й розпочав виступи у єврокубках з 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Пробитись до наступного туру найпрестижнішого євротурніру команді не вдалось – на її шляху став шотландський «Рейнджерс» (0:2, 1:1). У внутрішній першості «Панатінаїкос» ще не стартував – чемпіонат розпочнеться лише наприкінці серпня.

Своєю чергою «Шахтар» продовжує йти під керівництвом Арди Турана без поразок в офіційних поєдинках. Спочатку за підсумками двоматчевої серії «гірники» пройшли скромний фінський «Ільвес» (6:0, 0:0), а після цього несподівано легко переграли турецький «Бешикташ» (4:2, 2:0). На вихідних донеччани стартували в УПЛ, не без проблем здолавши новачка елітного дивізіону – «Епіцентр».

До слова, «Шахтар» вперше гратиме проти «Панатінаїкоса». Раніше в офіційних турнірах «гірники» зустрічалися лише з двома грецькими клубами – ПАОКом та «Олімпіакосом». Важливо, що в цих протистояннях українська команда не зазнавала поразок.

FAVBET фаворитом матчу вважає «Шахтар». На перемогу українців дають 2,52, тоді як успіх «Панатінаїкоса» оцінюють у 2,69. Нічия котирується в 3,70. Фахівці чекають великої кількості голів: стандартний тотал 2,5 більше становить 1,78, тоді як тотал менше 2,5 – 2,10.

Найбільше м’ячів у «Шахтаря» чекають від Кевіна (2,70). У «Панатінаїкосі» шанси відзначитись має Філіп Дурічіч (2,80).

Де дивитися матч Ліги Європи між «Панатінаїкосом» та «Шахтарем»

В Україні матч «Панатінаїкос» – «Шахтар» у прямому ефірі транслюватиме телеканал УПЛ ТБ, який доступний у більшості операторів, а також на Київстар ТБ.