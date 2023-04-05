За оцінкою Світового банку, розмінування обійдеться Україні у 37,4 млрд доларів. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він уточнив, що потреби на поточний рік сягають понад 397 млн доларів. Шмигаль додав, що лідерами в підтримці гуманітарного розмінування є Європейський Союз, США, Канада та Японія.

За його словами, наразі до розмінування залучено 16 млн доларів міжнародної технічної допомоги.

За словами президента Володимира Зеленського, сьогодні в Україні так зване «мінне забруднення» охоплює близько 170 тис. км². Тобто більше чверті території країни.

У районах, які звільнені в ході контрнаступальних дій українських сил, роботи з розмінування стають однією з першочергових завдань місцевої військової адміністрації. Особливу небезпеку становлять міни-пастки, які росіяни залишають в будівлях. Іноді мінування настільки щільне, що будівлі доводиться підривати замість розмінування.