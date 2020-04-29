Село Давидів під Львовом ізолювали через спалах коронавірусу

У сусідньому зі Львовом селі Давидів у середу ввечері запровадили обмеження на в’їзд/виїзд з села. На всіх чотирьох основних виїздах з села встановлені блокпости, а пересування мешканців всередині села максимально обмежені до 4 травня. В'їзд у село дозволений лише місцевим мешканцям. За дотриманням порядку у селі стежитимуть поліцейські патрулі.

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Про критичну ситуацію у селі через спалах коронавірусу 29 квітня повідомила сільська рада Давидівської ОТГ. У селі виявили вісім не пов'язаних між собою локальних осередків зараження коронавірусом, у селі уже 20 хворих і 140 контактних осіб, які могли також інфікуватися.

В опублікованому у Facebook повідомленні сільрада закликала мешканців Давидова зменшити до мінімуму пересування вулицями села та особисті контакти, а також заборонити дітям та літнім особам виходити за межі помешкання. У селі проведуть дезінфекцію вулиць, магазинів, під’їздів у багатоповерхівках та громадських місць, тестування усіх мешканців з груп ризику.

Наразі медики встановлюють джерело занесення вірусу у село, однак раніше повідомлялося, що коронавірус виявили у найкращої сімейної лікарки України минулого року Ірини Гнатів, яка очолює КНП «Центр первинної медико-саніторної допомоги Давидівської сільської ради ОТГ».

Голова ЛОДА Максим Козицький повідомив, що у Давидові здійснюються посилені заходи з виявлення інфікованих Covid-19 та забезпечення порядку у селі, ситуація перебуває під контролем ЛОДА. Відповідні служби проводять експрес-тестування місцевих мешканців на коронавірус. Якщо отримані результати позитивні, здійснюється додатковий відбір біоматеріалу і аналіз скеровують на ПЛР-тест.

Львівська міськрада вже заявила про готовність допомогти Давидівській ОТГ у зв'язку зі спалахом коронавірусу. Зокрема, зі Львова скерують комунальну техніку для проведення дезінфекції вулиць та громадських місць.

«Для допомоги Давидівській ОТГ буде щоденно надано шість бригад, котрі тричі на день проводитимуть миття та дезінфекцію вулиць, громадських місць тощо. Також мерія Львова надасть іншу допомогу, яка буде необхідна. Для нас важливо максимально швидко локалізувати поширення цього вірусу та не допустити спалаху», — заявив заступник мера Львова Любомир Зубач.

Село Давидів є фактично передмістям Львова, тут активно ведеться багатоповерхове будівництво, а більшість мешканців працює чи вчиться у Львові (фото Володимира Олеськіва)

Пізно ввечері у середу, 29 квітня, ЛОДА повідомила про збільшення кількості контактних осіб із хворими на коронавірус у Давидові до 140 людей. Відтак обласний та місцевий штаб прийняли рішення обмежити в’їзд/виїзд в c. Давидів приватного транспорту. В’їзд дозволяється лише громадянам, зареєстрованим у Давидові. У селі планують повністю перекриють чотири основні дороги та встановлять блокпости. Такі обмеження діятимуть до особливого розпорядження.

У селі запроваджено обмежувальні заходи щодо пересування та перебування людей у громадських місцях на п'ять днів – до 06:00 04 травня 2020 року. За дотриманням карантинних вимог мешканцями слідкуватимуть поліцейські патрулі.

Село Давидів розташоване відразу за об'їздною дорогу Львова, за 14 км від центру міста. Офіційно у Давидові понад 6 тис. мешканців, неофіційно їхнє число може доходити до 10 тис.