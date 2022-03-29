Сім країн ЄС порадили своїм громадянам у спільній заяві не їхати воювати в Україну як добровольці. Про це повідомляє Bild.

Міністри юстиції Бельгії, Німеччини, Франції, Італії, Люксембургу, Нідерландів та Іспанії підписали звернення із цього приводу.

«Звичайно, ми хочемо запобігти поїздкам людей у зону військових дій», – сказав міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманін після зустрічі зі своїми колегами з ЄС у Брюсселі.

Нагадаємо, що наприкінці лютого президент України Володимир Зеленський оголосив про створення у складі українських Збройних Сил Інтернаціонального легіону для боротьби з російськими нападниками.

На початку березня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що добровольцями зголосилися 20 тисяч іноземних громадян, переважно з європейських країн.