Володимира Вакуленка викрали з дому разом з 14-річним сином, який має розлади аутичного спектру

Слідчі встановили особи військових російської армії, які вбили в Ізюмі українського дитячого письменника Володимира Вакуленка. Вони причетні також до вбивства ще трьох цивільних українців та інших злочинів. Як повідомила Харківська обласна прокуратура, це двоє уродженців Луганська.

За інформацією прокуратури, обидва підозрювані служать у 4-ій роті 4-го батальйону 204-го стрілецького полку мобілізаційного резерву ЛНР 2-го армійського корпусу 8-ої загальновійськової армії Південного воєнного округу ЗС РФ. 33-річний луганець є командиром роти з позивним «Лев», другий – його підлеглий, кулеметник на прізвисько «Удод».

«За даними слідства, торік обидва підозрюваних перебували в окупованому на той час с. Капитолівка Ізюмського району. Вони дізнались, що у селі проживає український дитячий письменник Володимир Вакуленко, який виступає проти дій РФ. 22 березня 2022 року озброєні окупанти приїхали до його будинку та провели там обшук. Після цього вони затримали письменника та його 14-річного сина. Окупанти відвезли їх до свого місця дислокації та намагались схилити письменника до співпраці з “новою владою”», – повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Ополченці ЛНР з позивними «Лев» та «Удод», які вбили Володимира Вакуленка та інших цивільних українців

Володимир Вакуленко не погодився на співпрацю, після чого окупанти відвезли його з сином назад. Однак 24 березня окупанти повернулись за ним, затримали його і забрали рюкзак з шевронами ЗСУ та «Азов», який чоловік носив із собою навіть під час окупації.

«Після цього командир роти “Лев” наказав своєму побратиму-кулеметнику застрелити письменника. “Удод” вистрелив у чоловіка з пістолета Макарова. Внаслідок отриманих вогнепальних поранень Володимир Вакуленко помер на місці. Його тіло з документами було знайдено вздовж дороги поблизу АЗС, розташованій на автошляху з м. Ізюм у напрямку с. Капитолівка», – розповіли у прокуратурі.

Двом окупантам-зрадникам інкриміновано вбивства ще трьох цивільних – колишнього учасника АТО та двох чоловіків, яких затримали у лісі, коли вони збирали шишки для розпалювання самовару та приготування чаю. Одному із затриманих було 76 років, йому складно було ходити. Однак їх утримували у погребі в антисанітарних умовах, без світла, били палками по всьому тілу. Після тортур окупанти відвезли трьох чоловіків до лісу у Капітолівці. Командир роти наказав «Удоду» застрелити чоловіків. Експертиза встановила, що двох з них вбили з пістолета Макарова, третього забили ногами та руками до смерті.

«Встановлено ще один факт жорстокого поводження підозрюваних з мирним населенням. Одному із затриманих вони силою засунули у рот 1 гривню. Окупанти сказали, що якщо чоловік прибере “кляп” з рота, вони його розстріляють. Проте після нелюдського утримування у погребі вони таки відпустили цивільного чоловіка», – повідомили у прокуратурі.

Свідки розповіли, що командир роти вихвалявся перед місцевими мешканцями, що причетний до вбивств їхніх односельців, але уточнив, що не робив це своїми руками, бо «боится убивать».

Могила, в якій поховали вбитого письменника

Масове поховання в Ізюмі на Харківщині виявили після звільнення міста. Могили з дерев’яними однаковими хрестами були позначені номерами. Там ексгумували понад 450 тіл чоловіків, жінок та дітей. Саме тут під номером 319 був похований дитячий письменник Володимир Вакуленко. Це підтвердили результати експертизи ДНК.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури двом ополченцям заочно повідомили про підозру за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 27, ч. ч. 1, 2 ст. 28, ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України). Їх оголосять у розшук.