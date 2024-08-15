Зловмиснику загрожує до восьми років ув’язнення

Співробітники Служби безпеки затримали ворожого інформатора, який передавав окупантам локації Сил оборони на Донеччині. Про це повідомила пресслужба СБУ в четвер, 15 серпня.

За даними слідства, затриманим виявився мешканець Мирнограду, який був активним користувачем російського Telegram-бота, що збирає інформацію про дислокацію Збройних сил на східному фронті. У зоні особливої уваги Росії були пункти базування реактивних систем HIMARS на Покровському напрямку. Також завербований українець намагався визначити координати штабів, опорних пунктів та маршрутів руху важкого озброєння ЗСУ.

«Для збирання розвідувальної інформації зловмисник об’їжджав місцевість під виглядом водія таксі. Також чоловік «втемну» випитував потрібні йому відомості у своїх пасажирів під час поїздок», – зазначають правоохоронці.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 ККУ (несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану). Наразі зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує до восьми років ув’язнення.