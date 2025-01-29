За народним повір'ям, 30 січня не можна було прясти та в'язати

30 січня християни східного обряду відзначають Собор трьох святителів – день пам’яті Василія Великого, Іоанна Златоуста та Григорія Богослова. УНІАН розповідає, що це особливе свято, яке має свої традиції та заборони.

Що не можна робити на Собор трьох святителів

За народним повірʼям, у цей день не можна прясти та вʼязати. Якщо порушити цю заборону, то будуть боліти руки й ноги. А ось чоловікам працювати не заборонялося – саме сьогодні вся робота буде успішною.

В цей день ні в якому разі не можна карати та лаяти дітей – якщо порушити цю заборону, то дитина завжди буде неслухняною.

Також на Трьох святих забороняється ходити в ліс, щоб не потрапити під вплив містичної енергетики. В цей день не можна надягати червоний одяг – цей колір вважався символом злості, а проявляти її в цей день не можна.