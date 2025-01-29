Історія свята почалася за часів правління візантійського імператора Олексія I Комніна

30 січня християни східного обряду вшановують пам’ять трьох святих – Василія Великого, Іоанна Златоуста і Григорія Богослова. Тому це свято називають Собором трьох святителів або Трисвяттям. УНІАН розповідає про історію та прикмети цього свята.

Історія Собору трьох святителів

Історія свята почалася за часів правління візантійського імператора Олексія I Комніна. У XI-XII століттях в Константинополі йшли суперечки про те, у кого серед трьох святителів має бути першість. Віряни ніяк не могли визначитися, але все визначив святий Іоанн Мавропод, митрополит Євхаїтський. Уві сні йому з'явилися Василь Великий, Іоанн Златоуст і Григорій Богослов і сказали священнослужителю, що всі троє рівні перед Богом, а значить і шанувати їх пам'ять потрібно в один день. Так заведено і понині. Собор трьох святих щорічно відзначають в один і той же день – 30 січня.

Про що молитися святим в цей день

Віряни моляться перед іконою трьом святим – Василю Великому, Григорію Богослову та Іоанну Златоусту – про сімейне щастя, достаток, взаєморозуміння з близькими.

У Василя Великого просять позбавити зла і спокуси та зміцнити дух. Іоанну Златоусту моляться, щоб він уберіг від обману, а Григорію Богослову – про настанову на праведний шлях.

Прикмети Трисвяття

У свята також є свої прикмети. Наприклад, в цей день ні в якому разі не можна карати та лаяти дітей. А якщо порушити цю заборону, то дитина завжди буде неслухняною. Також якщо на цілий день виставити за поріг старе взуття, то в родині цілий рік не буде сварок.

Окрім цього в цей день люди також спостерігали за погодою: