В облраду він пройшов від партії «За майбутнє»

У вівторок, 10 листопада, на сесії Тернопільської обласної ради розглянули заяву депутата та співака Володимира Вермінського про складання повноважень. Його прохання підтримали 46 обранців, однак він сам не був присутній на засіданні. Заяву співак подав після скандалу з пікантними відео, які оприлюднила низка тернопільських медіа. Сам Володимир Вермінський назвав їх фейковими. У коментарі ZAXID.NET він уточнив, що його рішення не пов’язане із обвинуваченнями.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

За даними сайту «Чесно», до Тернопільської обласної ради Володимира Вермінського обрали у 2020 році за списками від партії «За майбутнє». У липні 2026 року він подавався на конкурс на посаду директора Тернопільської обласної філармонії. Його опонентом був на той час чинний керівник закладу Ярослав Лемішка. Однак згодом Володимир Вермінський зняв свою кандидатуру, повідомляло «Суспільне.Тернопіль».

За це рішення проголосувало 46 депутатів

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

У жовтні тернопільське видання «Політерно» звинуватило Володимира Вермінського у надсиланні пікантних відео жінкам. Депутат тоді прокоментував цю ситуацію на своїй сторінці у фейсбуці та назвав це фейком. Також повідомив, що звертатиметься до суду для захисту своєї честі.

«Готую юридичні документи для захисту своєї ділової репутації. Розумію, що на це піде час і багато зусиль. Щиро перепрошую в рідних і близьких мені людей, що ця брудна атака завдала їм болю і змусила сумніватися. На жаль, живемо у такий час», – написав Володимир Вермінський.

У коментарі ZAXID.NET Володимир Вермінський розповів, що складання депутатських повноважень не пов’язане з фейковими звинуваченнями проти нього. Заяву він написав ще 28 жовтня з особистих причин, ще до появи цих повідомлень.

«Щодо брехні, яку поширюють в інтернеті, то мені невідомо, хто саме це робить і з якою метою. Єдине, що хочу додати до цього – замість того, щоб займатися допомогою війську, вони очорнюють ім’я і репутацію інших людей», – додав ексдепутат.

За даними Тернопільської обласної ради, Володимир Вермінський народився 18 травня 1966 року в селі Чистилів Тернопільського району. Має вищу освіту. У 1988 році завершив диригентсько-хоровий факультет Тернопільського музичного училища ім. Крушельницької. У 1994 році завершив Харківський інститут мистецтв ім. Котляревського.