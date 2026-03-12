Заяву Василь Деревляний написав у жовтні 2025 року

Під час сесії Тернопільської облради 11 березня склав мандат депутат із фракції Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Василь Деревляний. Про це стало відомо з відеотрансляції сесійного засідання. Депутати це питання підтримали.

За словами Василя Деревляного, заяву він написав за власним бажанням. У коментарі ZAXID.NET депутат зазначив, на це рішення повпливали сімейні обставини. На його місце в облраду має прийти новий політик зі списку ВО «Батьківщина».

У березні 2024 року Тернопільський міськрайонний суд оштрафував Василя Деревляного за подарунки у вигляді земельних ділянок. Правоохоронці встановили, що в травні 2023 року обранець отримав дві ділянки в селі Байківці і вказав їх як подарунки. Суд зобов’язав сплатити штраф в розмірі 3400 гривень та конфіскував землю. У липні 2024 року апеляційний суд Тернопільщини підтвердив постанову міськрайонного суду.

Додамо, що за даними сайту Тернопільської облради, Василь Деревляний з 1998-й по 2002 рік був депутатом Тернопільської районної ради. Із 2002-й по 2006 рік – депутатом Тернопільської обласної ради. Із березня 2006-го по жовтень 2014 року – народним депутатом 5, 6 та 7 скликань. З 2015-го по 2020 рік – депутатом Тернопільської обласної ради шостого скликання, першим заступником голови Тернопільської обласної ради. З 9 грудня 2001 року – член ВО «Батьківщина». У 2022-2024 роках був головою Тернопільської обласної організації ВО «Батьківщина».