Петро Васько має 58 років і займається підприємництвом

У середу, 24 червня, під час дев’ятої сесії Тернопільської облради зареєстрували нового депутата Петра Васька. Він у сесійній залі замінив Василя Деревляного, який склав мандат 11 березня.

За даними ZAXID.NET, підприємець Петро Васько обраний у єдиному виборчому окрузі за виборчим списком від Тернопільської обласної організації ВО «Батьківщина».

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Новий депутат є позапартійним та проживає у селі Остап’є Тернопільського району. Петро Васько має 58 років і займається підприємництвом. За даними руху «Чесно», політичну діяльність він розпочав з 2010 року, коли його обрали депутатом Підволочиської районної ради від Команди Андрія Балоги.

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Вже у 2015 році Петра Васька обрали до обласної ради від політичної партії «Громадянська позиція». У 2020 році він також висувався до облради від ВО «Батьківщина», однак не пройшов.

Додамо, що його попередник Василь Деревляний склав мандат за власною заявою 11 березня. Про це стало відомо з відеотрансляції сесійного засідання. Депутати це питання підтримали. Причину відкликання свого депутатського мандату він не пояснив.