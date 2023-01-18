США сподіваються повторити успіх українського застосунку «Дія» в інших країнах, повідомило в середу, 18 січня, видання Axios з посиланням на керівницю Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманту Пауер. Вона заявила про це на Всесвітньому економічному форумі в швейцарському Давосі.

За її словами, USAID надала фінансування міністерству цифрової трансформації України для розробки «Дії» та покращення її кібербезпеки. Організація також виділила додаткові 8,5 млн доларів для впровадження нових послуг під час повномасштабного вторгнення.

USAID планує розпочати обговорення з іншими країнами щодо потенційного використання «Дії» як шаблону для створення власних застосунків, зазначила Пауер. Ці обговорення відбуваються на форумі у Давосі, де присутній міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Керівниця USAID також зазначила, що уряд Молдови вже висловив інтерес до українського підходу до електронного урядування. Пауер також сподівається на партнерство з країнами глобального півдня (так називають країни з низьким або середнім доходом в Азії, Африці, Латинській Америці та Карибському басейні). За її словами, було виділено 650 тис. доларів на проведення техніко-економічних обґрунтувань у країнах, які виявили інтерес до «Дії».