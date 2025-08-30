США погодили продаж Україні послуг та обладнання для підтримки систем Patriot

Держаний департамент Сполучених Штатів Америки погодив можливий продаж Україні обладнання та послуг для підтримки супутникового зв’язку Starlink та системи протиповітряної оборони Patriot. Про це йдеться у повідомленнях Агентства оборонної співпраці міністерства оборони США.

Зазначається, що запит про продаж обладнання та послуг до США найд ішов від українського уряду. Відтак Сполучні Штати погодили продаж Києву послуг супутникового зв'язку та пов'язаного з ним обладнання приблизно на 150 млн доларів. Головним підрядником буде компанія Starlink Services, що розташована у місті Готорн, штат Каліфорнія.

Іншим рішенням США погодили продаж обладнання та послуг для підтримки систем протиповітряної оборони Patriot орієнтовною вартістю 179,1 млн доларів. Йдеться про запчастини, технічне обслуговування, програмне забезпечення та його оновлення, модифікації систем, комунікаційне обладнання, послуги з ремонту, логістики тощо.

«Продаж покращить здатність України протистояти поточним та майбутнім загрозам, додатково оснастивши її для проведення місій самооборони та регіональної безпеки більш потужними засобами протиповітряної оборони. Україна не матиме труднощів із впровадженням цих товарів та послуг у свої Збройні сили», – йдеться у повідомленні Пентагону.

Основними підрядниками цієї угоди будуть компанії RTX Corporation та Lockheed Martin.

Нагадаємо, 28 серпня Держдеп США схвалив продаж Україні приблизно 3 350 ракет Extended Range Attack Munition (ERAM) та супутнього обладнання приблизною вартістю 825 млн доларів.