Страсна п’ятниця – найскорботніший день у християнському календарі, присвячений спогадам про страждання та смерть Ісуса Христа. У 2025 році цей день припадає на 18 квітня. Це час глибокої молитви, покаяння та духовного очищення. Важливою частиною святкування є дотримання традицій та обмежень, що допомагають вірянам зберегти атмосферу скорботи та поваги. Чого не можна робити у цей день, пише «Главком».

Важка фізична праця. У цей день заборонено займатися важкою фізичною працею, ремонтом, прибиранням, садівництвом та іншими господарськими роботами. Рекомендується завершити всі справи напередодні, в Чистий четвер, і присвятити п’ятницю молитві та спокою.​

Розваги та святкування. Страсна п’ятниця – це день жалоби, тому влаштовувати святкування, гучні вечірки, споживати алкоголь чи їжу, що порушує піст, вважається неприпустимим. Важливо уникати сварок, лайки та бажання зла іншим людям.​

Публічні заходи та гучні розваги. У цей день не проводяться весілля, святкові заходи чи інші публічні розваги. Важливо зберігати тишу та спокій, віддаючи данину пам’яті про страждання Христа.

Вживання їжі. У Страсну п’ятницю рекомендується дотримуватися суворого посту. Дозволяється лише хліб та вода до трьох годин дня, після чого можна вживати овочі та інші пісні страви.