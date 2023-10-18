На лаві підсудних перебували двоє з п’яти екс-«беркутівців»

Святошинський райсуд Києва в середу, 18 жовтня, оголосив вирок у головній справі Майдану, яка стосується розстрілів протестувальників на вулиці Інститутській у Києві 20 лютого 2014 року. Підсудними в цій справі є п’ятеро колишніх силовиків із вже розформованого спецпідрозділу МВС «Беркут». Суд визнав їх винуватими, однак реального тюремного терміну ніхто не отримав.

Обвинуваченими в цій справі є на той час заступник командира київського полку «Беркута» Олег Янішевський та четверо екс-«беркутівців» київської спецроти: Павло Аброськін, Сергій Зінченко, Сергій Тамтура та Олександр Маринченко. Наприкінці 2019 року усіх їх передали у рамках обміну терористам з «ДНР» і «ЛНР», однак Маринченко і Тамтура згодом повернулися до Києва.

18 жовтня суддя Сергій Дячук оголосив вирок суду присяжних. Згідно з ним, бійці київської роти «Беркута» Сергій Зінченко, Павло Аброськін і Олег Янішевський визнані винуватими у вбивстві людей. Перші двоє отримали по 15 років ув'язнення, а Янішевський – довічне. Однак ці троє беркутівців були звільненні з-під варти в грудні 2019 в рамках обміну полоненими з Росією і втекли до РФ.

Двох інших беркутівців, які залишились в Україні – Сергія Тамтуру й Олександр Маринченка – суд до в’язниці не відправив. Сергія Тамтуру суд виправдав, а Олександра Маринченка визнав винним у перевищенні службових повноважень. Суд призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років, позбавивши на два роки права займатися правоохоронною діяльністю. Утім, він уже відбув основне покарання, перебуваючи в СІЗО: суд враховував його строк перебування під вартою в розрахунку 1 день попереднього ув'язнення за 2 дні позбавлення волі, зазначає «Громадське».

Прокурор Олексій Донський, який веде справи Майдану в Офісі генпрокурора, заявив, що планує оскарження цього вироку в повному обсязі – і в питаннях кваліфікації, і в питаннях щодо окремих обвинувачень.

«Для нас дещо незрозуміла логіка: якщо трьох осіб визнано винними у вбивстві, а Маринченка визнано винним у перевищенні влади і при цьому виправдано у вбивстві. Та позиція, яку ми доводили у дебатах і посилалися не на власні якісь судження, а на постанову Верховного суду, яка є обов'язковою для застосування. А у ній чітко зазначено, якщо є група осіб, яка вчиняє злочин, то не настільки важливо, хто безпосередньо вчиняв вбивство, а хто вчиняв активні чи навіть пасивні дії. Достатньо того, що це була група, яка діяла узгоджено. Цим усім критеріям, виходячи з тих доказів, які є, повністю відповідають дії цієї спецроти беркутівців 20 лютого», – заявив Донський, якого процитувало «Суспільне».

На оголошенні вироку були присутні родичі загиблих учасників Революції Гідності, Зокрема, Юрій Аксенин — син Василя Аксенина, який отримав кульове поранення 20 лютого 2014 року і згодом помер у польській лікарні. Юрій повідомив, що оскаржуватиме рішення суду й домагатиметься довічного ув'язнення усім обвинуваченим.

Світлана Чаплінська – дружина Володимира Чаплінського, який загинув на Майдані 20 лютого 2014 року, теж не задоволена рішенням суду і планує його оскаржити.

«Ну тільки ж одному там дали довічне ув'язнення, хоча усім має бути довічне, бо ті "беркутівці" вони усі там стріляли. У мого чоловіка куля пройшла наскрізь, але у нього стріляли, але просто не доведено. Усі вони там стріляли. і усі заслуговують на довічне», – сказала вона.

Міліціонерів роти спеціального призначення ПМОП «Беркут» обвинувачували у тому, що на вулиці Інститутській у Києві застосували до учасників акцій протесту табельну гладкоствольну та автоматичну нарізну вогнепальну зброю, споряджену бойовими припасами. Таким чином за версією сторони обвинувачення вони вчинили умисні вбивства 48 осіб та замахи на умисні вбивства 80 осіб, а також терористичний акт та інші злочини.

Справа про розстріли на Інститутській 20 лютого 2014 року надійшла до суду ще у 2015 році з двома обвинуваченими – Аброськіним й Зінченком. У 2016-му цей обвинувальний акт об’єднали з обвинуваченням Маринченка, Тамтури та Янішевського й почали слухати спочатку.

До грудня 2019 року у справі допитали потерпілих, дослідили докази (терабайти відео, величезна кількість письмових доказів, експертиз та інших документів), допитали свідків обвинувачення. На 2020 рік очікувався вирок. Але 28 грудня 2019-го суд залишився без підсудних через те, що їх передали терористам з «ДНР» та «ЛНР». Розгляд справи в суді відновили після повернення до Києва Тамтури й Маринченка.

Окрім цієї справи, в судах та на стадії досудового розслідування є ще декілька проваджень щодо високопосадовців та інших бійців спецроти беркута, яких слідство вважає причетними до розстрілів на Інститутській у лютому 2014 року.