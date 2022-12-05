Екс-беркутівець Ігор Садовниченко з 2015 року переховується в Росії

Печерський районний суд Києва виніс вирок колишньому спецпризначенцю «Беркута» Ігорю Садовниченку, причетного до побиття активістів на Майдані у 2013 році. Із 2015 року він перебуває у розшуку, тож суд заочно призначив йому 8 років ув’язнення. Наразі це найсуворіший вирок стосовно правоохоронця.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, 1 грудня 2013 року спецпризначенець батальйону міліції особливого призначення «Беркут» управління МВС у Харківській області вдарив гумовим кийком та ногою у голову активісту – учаснику акції протесту біля Адміністрації президента на вул. Банковій.

«Потерпілий в цей час не вчиняв жодних противоправних дій. Він лежав на проїжджій частині, а його руки були скріплені за спиною кайданками», – йдеться в повідомленні.

З 2015 року правоохоронець перебуває у розшуку, тож суд розглядав справу за спеціальною процедурою in absentia – без участі підозрюваного. Тому суд виніс вирок заочно.

5 грудня Печерський районний суд Києва визнав винним колишнього працівника батальйону міліції особливого призначення «Беркут» у виконанні злочинного наказу, перевищенні влади і службових повноважень із застосуванням насильства за ч. 4 ст. 41 ч. 2 ст. 365 ККУ. Суд призначив екс-міліціонеру 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах упродовж трьох років. Зазначається, що наразі це найсуворіший вирок стосовно правоохоронця.

Адвокатська дорадча група, яка представляє інтереси потерпілих на Майдані, уточнила, що йдеться про екс-беркутівця Ігоря Садовниченка, молодшого інспектора автослужби автотранспортного взводу харківського «Беркута», який з 2015 року переховується в Росії. Потерпілим у справі є Владислав Загоровко.

Нагадаємо, що у ніч із 30 листопада на 1 грудня 2013 року відбувся силовий розгін Євромайдану, під час якого звезені з різних регіонів силовики «Беркуту» витіснили активістів із Майдану Незалежності в Києві. Під час розгону мітингувальників поліцейські били людей кийками та ногами.