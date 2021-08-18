У 2016 році Шаповалов частково визнав свою провину та назвав прізвища колишніх колег, які отримували набої зі свинцевою картеччю замість гумових куль

Подільський районний суд Києва оголосив у розшук колишнього командира харківського «Беркута» Віктора Шаповалова, який не з'явився на засідання.

Про це повідомив потерпілий Олександр Тимошенко, який був на судовому засіданні.

«Це засідання пройшло швидко. Розглянули клопотання прокурора про оголошення зниклого обвинуваченого Шаповалова в розшук. Його адвокат Юсупова запевняла учасників розгляду справи в тому, що в цьому нема потреби, бо її клієнт ще може знайтися після заяви його дружини про розшук чоловіка», — цитує Тимошенка ГО «Адвокатська дорадча група».

Як зазначається, після розгляду клопотання прокурора суддя Людмила Казмиренко оголосила Шаповалова у розшук.

Нагадаємо, Віктор Шаповалов перебував під вартою з 2015 року. Йому інкримінували перевищення службових повноважень, які 18 лютого 2014 року в районі Маріїнського парку та Кріпосного провулка в Києві призвели до загибелі або поранення 110 активістів Євромайдану.

У жовтні 2016 року Шаповалов частково визнав свою провину, попросив вибачення та назвав прізвища колишніх колег, які отримували набої зі свинцевою картеччю замість гумових куль.

У листопаді 2019 суд звільнив Шаповалова з-під варти. Відповідне рішення Київський апеляційний суд ухвалив за «законом Савченко».

Зауважимо, у грудні 2020 року Харківський окружний адмінсуд поновив Шаповалова на посаді у МВС. Однак пізніше речник МВС Артем Шевченко повідомив, що Шаповалова поновили на посаді за рішенням суду, але одразу звільнили, бо підрозділу, в якому він служив, не існує.