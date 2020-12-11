Віктора Шаповалова звільнили одразу після поновлення

Колишнього командира харківського «Беркуту» Віктора Шаповалова, якого 1 грудня на посаді поновив Харківський окружний адміністративний суд, звільнили зі служби після поновлення, повідомив директор Департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко.

«Він відновився у підрозділі, якого немає. Ухвалу суду було виконано, його відновили, але посади і підрозділу такого вже немає, він вже розформований. І тому його звільнили – йому немає де служити далі у цьому підрозділі, структури такої вже не існує», – сказав Шевченко в п’ятницю, 11 грудня, в коментарі «Укрінформу», - сказав Шевченко.

Як повідомляв ZAXID.NET, Харківський окружний адміністративний суд 1 грудня 2020 року поновив на посаді ексберкутівця, колишнього командира 2-ї роти батальйону харківського «Беркуту» Віктора Шаповалова, якого звільнили в листопаді 2015 року.

Віктор Шаповалов перебував під вартою з 2015 року. Йому інкримінували перевищення службових повноважень, які 18 лютого 2014 року в районі Маріїнського парку та Кріпосного провулку в Києві призвели до загибелі або поранення 110 активістів Євромайдану.

У жовтні 2016 року Шаповалов частково визнав свою провину, попросив вибачення та назвав прізвища колишніх колег, які отримували набої зі свинцевою картеччю замість гумових куль.

У листопаді 2019 суд звільнив Шаповалова з-під варти. Відповідне рішення Київський апеляційний суд ухвалив за «законом Савченко».