Екс-«беркутівцю» Віктору Шаповалову інкримінували перевищення службових повноважень, які призвели до загибелі активістів Євромайдану

Колишній командир харківської роти «Беркута» Віктор Шаповалов, якого обвинувачували у злочинах проти учасників Революції Гідності, поновився на посаді у МВС. Відповідне рішення ухвалив Харківський окружний адмінсуд 1 грудня.

Суд задовольнив позов Шаповалова до Міністерства внутрішніх справ та Нацполіції у Харківській області та поновив його на посаді командира батальйону міліції особливого призначення у Харківській області, звідки його звільнили у листопаді 2015 року. Згідно із рішенням суду, МВС має також виплатити екс-«беркутівцю» 11,3 тис. грн за час «вимушеного прогулу».

Директор департаменту комунікації МВС Артем Шевченко у коментарі виданню «Цензор.НЕТ» заявив, що Міністерство внутрішніх справ має намір оскаржити рішення суду.

Нагадаємо, Віктор Шаповалов перебував під вартою з 2015 року. Йому інкримінували перевищення службових повноважень, які 18 лютого 2014 року в районі Маріїнського парку та Кріпосного провулка в Києві призвели до загибелі або поранення 110 активістів Євромайдану.

У жовтні 2016 року Шаповалов частково визнав свою провину, попросив вибачення та назвав прізвища колишніх колег, які отримували набої зі свинцевою картеччю замість гумових куль.

У листопаді 2019 суд звільнив Шаповалова з-під варти. Відповідне рішення Київський апеляційний суд ухвалив за «законом Савченко».