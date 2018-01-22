Суд відмовився передати медіахолдинг UMH group в держуправління

Сергій Курченко від 2014 року переховується від українських правоохоронців в Росії

Печерський районний суд Києва відмовився передати майно медіахолдингу UMH group Національному агентству з виявлення, розшуку та управління корупційними активами. Про це йдеться у матеріалах суду, інформує LB.ua.

Як повідомляється, арешт на активи було накладено у межах кримінального провадження проти власника Східно-європейської паливно-енергетичної компанії (ВЕТЕК) Сергія Курченка.

Все арештоване нерухоме, рухоме майно, цінні папери, корпоративні права та майнові права інтелектуальної власності медіахолдингу визнані ГПУ 9 січня речовими доказами у кримінальному провадженні.

У прокуратурі зазначають, що передача майна холдингу в управління Нацагентству є об'єктивною необхідністю з метою виключення можливості підозрюваному продовжувати отримувати незаконні доходи та матеріальні блага.

В свою чергу, суді вважають, що прокурором не представлено доказів, які підтверджують, що вартість арештованого майна становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму (близько 350 тис. грн), як і не надано доказів звернення до власника зазначеного майна про отримання згоди на його передачу Нацагентству.

Крім того, у суді зазначили, що цінні папери, корпоративні права та майнові права інтелектуальної власності не підпадають під визначення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки не є матеріальними об'єктами, які можуть зберегти сліди злочинів.

Нагадаємо, 28 грудня, Печерський районний суд Києва наклав арешт на цінні папери, корпоративні та інтелектуальні права, а також частина нерухомості Курченка.

Курченко купив UMH в бізнесмена Бориса Ложкіна в 2013 році. До структур медіахолдингу входить низка мережевих радіостанцій («Наше радіо», «Авторадіо», «Ретро FM», «NRJ», радіо «Пятница» та деякі локальні київські радіостанції), інтернет- та друкованих видань («Корреспондент», «Теленеделя» та ін.).

В червні 2017 Генпрокуратура повідомила, що Сергію Курченку складено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за 9-ма статтями Кримінального кодексу України.

Сам Курченко від 2014 року переховується від українських правоохоронців в Росії.