Голосіївський районний суд Києва закрив провадження у справі про притягнення до адміністративної відповідальності відстороненого голови Конституційного Суду України Олександра Тупицького. Про це повідомив «Інтерфакс-Україна» в четвер, 27 травня.

Два протоколи, які розглянув суд, стосуються недекларування ділянок в окупованому Криму та конфлікту інтересів під час голосування за рішення про е-декларування. Суд вирішив, що в діях Тупицького правопорушення відсутнє.

Ці протоколи Національне агентство із запобігань корупції скерувало до суду ще у лютому 2021 року.

Нагадаємо, що в жовтні журналісти проекти «Схеми» знайшли незадекларовану землю Олександра Тупицького в окупованому Криму – у 2018 році він став власником земельної ділянки у селищі Кореїз Автономної республіки Крим, оформивши договір купівлі-продажу за російським законодавством, але не відобразив інформацію про це у своїй декларації про майно та доходи.

Справа Олександра Тупицького: що відомо

21 грудня, «Схеми» опублікували аудіозаписи розмов Тупицького із провадження щодо колишнього голови Вищого господарського суду Віктора Татькова, який перебуває в розшуку. За даними журналістів, Тупицький у 2006-2010 роках, коли був суддею у Донецьку, сприяв заволодінню майном заводу в місті Зугрес.

Голову Конституційного суду Олександра Тупицького викликали на понеділок, 28 грудня, до Офісу генпрокурора для проведення процесуальних дій у справі екс-голови Татькова. Тупицький підтвердив, що отримав повістку про виклик, але у відповідь підготував низку клопотань до Офісу генпрокурора.

29 грудня президент Володимир Зеленський відсторонив Олександра Тупицького від посади на два місяці, незважаючи на твердження Конституційного суду про те, що законодавство не дозволяє президенту відсторонювати від посади суддю КСУ.

27 березня президент Зеленський видав указ, яким скасував укази президента-втікача Віктора Януковича про призначення Тупицького та Касмініна суддями Конституційного суду. Указ набув чинності з дня його опублікування.

Раніше президент Володимир Зеленський відсторонив Тупицького від посади голови КСУ 29 грудня 2020 року. Тоді президент заявив, що робить це «заради відновлення справедливості та вирішення конституційної кризи».