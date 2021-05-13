Тупицький проігнорував усі судові засідання, на яких йому мали обрати запобіжний захід

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) в четвер, 13 травня, о 6:00 ранку почали обшуки в будинку Олександра Тупицького, указ про призначення якого на посаду судді Конституційного суду скасовано, повідомило видання ZN.UA з посиланням на джерела в ДБР.

«Згідно з ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, пошуку знаряддя кримінального злочину або майна, яке було отримано в результаті його вчинення, а також з метою встановлення розшукуваних осіб», – зазначено у постанові Печерського суду, який опублікувало ZN.UA.

В постанові не наводиться зміст доказів, оскільки клопотання обмежене таємницею досудового розслідування. Судове засідання, на якому було прийнято рішення про обшуки, проводилося в закритому режимі.

Обшук проводився в присутності Тупицького, його дружини, двох малолітніх дітей і адвоката.

Пізніше ДБР факт проведення обшуків підтвердило.

«Підтверджуємо факт проведення обшуків за кількома адресами, в тому числі у Василькові [Київської області]», – сказали у ДБР агенції «Інтерфакс-Україна».

У відомстві також підтвердили, що обшуки санкціонував Печерський суд Києва.

Раніше Печерський районний суд неодноразово переносив розгляд клопотання через неявку Тупицького на засідання. Його адвокати заявляли про госпіталізацію підзахисного, суд вказував на передчасність питання примусового приводу і статус Тупицького як спецсуб'єкта.

Тупицького викликали повісткою на 28 грудня 2020 року в Офіс генпрокурора для допиту в кримінальному провадженні про злочинну організацію колишнього голови Господарського суду Віктора Татькова і його заступника Артура Ємельянова, слідство у якій зараз веде Управління Державного бюро розслідувань у справах Майдану.

Печерський райсуд Києва відклав на 19 травня розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу Тупицькому, бо той знову не з'явився на засідання 12 травня. Запобіжний захід мають обрати у справі за ч. 2 ст. 384, ст. 386 КК України (завідомо неправдиві свідчення, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від надання свідчень).

У грудні минулого року журналісти програми «Схеми» опублікували розмову Тупицького, яка свідчить про його причетність до суддівського шахрайства. У розслідуванні журналістів зазначається, що в жовтні 2018 року слідчі Генпрокуратури записували розмови Тупицького в рамках кримінальної справи щодо екс-голови Вищого господарського суду Віктора Татькова, який перебуває в розшуку. Тупицький, який на той момент був заступником голови КСУ, покликав на зустріч у кафе свого знайомого, донецького бізнесмена Владислава Дрегера, який тоді вже співпрацював з правоохоронцями та здійснив запис цієї розмови.

Як випливає із запису, Тупицький намагався переконати Дрегера не свідчити правоохоронцям про його роль у подіях навколо Зуївського енергомеханічного заводу (м. Зугрес), у заволодінні яким наразі підозрюється Татьков.

Після публікації цих матеріалів президент Володимир Зеленський спочатку відсторонив Тупицького від посади судді КСУ, а потім узагалі скасував його призначення.