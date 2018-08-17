Суддя Андрій Антонов подав у відставку після закриття справи Кернеса

Суддя Андрій Антонов, який закрив кримінальне провадження проти мера Харкова Геннадія Кернеса, подав у відставку, повідомила речниця Вищої ради правосуддя Оксана Лисенко.

«Антонов подав до Вищої ради правосуддя заяву про відставку з посади судді Київського районного суду Полтави, мотивуючи своє звільнення тиском на нього», – зазначила Лисенко в коментарі «Українській правді».

Також Антонов направив у ВСП заяву про втручання в його діяльність. У ньому суддя наполягає, що дії прокурорів, які не приходили на дебати, позбавили суд можливості винести вирок по суті обвинувачення.

Суддя також вважає тиском порушене проти нього провадження і перевірку з боку Національного агентства із запобігання корупції.

«Такі дії я... розцінюю як розправу за винесене рішення», – написав у своїй заяві суддя.

У раді правосуддя повідомили, що проведуть перевірку, щоб встановити, чи дійсно мало місце втручання в діяльність судді.

Як повідомляв ZAXID.NET, 10 серпня суддя Київського районного суду Полтави Андрій Антонов закрив кримінальне провадження проти Кернеса, якого разом з двома охоронцями звинувачували у побитті євромайданівців. Суддя заявив, що прокурори самоусунулися від доказу провини, в результаті чого справа розглядається вже четвертий рік поспіль. Сім останніх засідань, на яких повинні були відбутися дебати, прокурори взагалі пропустили. Суд розцінив це як відмову від обвинувачення та постановив закрити справу.

У ГПУ в свою чергу заявили, що прокурори хворіли, а суддя виніс неправосудне рішення. У свою чергу, прокуратура Полтавської області порушила кримінальне провадження щодо судді Антонова в зв'язку з закриттям справи проти Кернеса.

У той же час Рада суддів України на екстреному засіданні за Антонова заступилася.

16 серпня Генпрокуратура подала апеляцію на рішення про закриття справи Кернеса.