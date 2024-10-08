Мешканка Тернополя перерахувала шахраям 510 тис. грн за неіснуючу посилку із 40 тис. доларів, які вона мала відправити у Індію. Жінку ошукав її новий знайомий, з яким вона близько місяця переписувалась у соцмережах.

Як повідомила поліція Тернопільської області 8 жовтня, до них звернулась 67-річна тернополянка. Жінка розповіла, що місяць тому почала спілкуватися у соціальній мережі з чоловіком, який попросив її отримати посилку та переслати в Індію його доньці. Розповідав, що надсилає 40 тис. доларів готівкою. Він вмовив її оплатити витрати за доставку посилки, а згодом, після отримання, мав компенсувати всю суму з бонусами.

Наступного дня тернополянці почали телефонувати начебто співробітники компанії, що займалася доставкою, і вимагати оплатити різні послуги – розмитнення, адресну доставку та інше. За чотири дні жінка перерахувала на банківські картки невідомих осіб 510 тис. грн. Посилки так і не отримала, а зв'язок з відправником перервався.

Зрозумівши, що її обдурили, тернополянка звернулася до поліції. За даним фактом розпочато досудове розслідування відповідно до ч.4 ст.190 (шахрайство) ККУ.

Поліція закликає телефонувати на спецлінію 102 у випадках шахрайства, а для оперативної допомоги від кіберполіції телефонувати за номером 0 (800)50-51-70.