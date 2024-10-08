Тернополянка перерахувала шахраям 510 тис. грн за неіснуючу посилку
Вона мала отримати посилку із 40 тис. доларів
Мешканка Тернополя перерахувала шахраям 510 тис. грн за неіснуючу посилку із 40 тис. доларів, які вона мала відправити у Індію. Жінку ошукав її новий знайомий, з яким вона близько місяця переписувалась у соцмережах.
Як повідомила поліція Тернопільської області 8 жовтня, до них звернулась 67-річна тернополянка. Жінка розповіла, що місяць тому почала спілкуватися у соціальній мережі з чоловіком, який попросив її отримати посилку та переслати в Індію його доньці. Розповідав, що надсилає 40 тис. доларів готівкою. Він вмовив її оплатити витрати за доставку посилки, а згодом, після отримання, мав компенсувати всю суму з бонусами.
Наступного дня тернополянці почали телефонувати начебто співробітники компанії, що займалася доставкою, і вимагати оплатити різні послуги – розмитнення, адресну доставку та інше. За чотири дні жінка перерахувала на банківські картки невідомих осіб 510 тис. грн. Посилки так і не отримала, а зв'язок з відправником перервався.
Зрозумівши, що її обдурили, тернополянка звернулася до поліції. За даним фактом розпочато досудове розслідування відповідно до ч.4 ст.190 (шахрайство) ККУ.
Поліція закликає телефонувати на спецлінію 102 у випадках шахрайства, а для оперативної допомоги від кіберполіції телефонувати за номером 0 (800)50-51-70.