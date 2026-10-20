Поблизу села Мукошин Камінь-Каширського району тракторист підірвався на міні. Унаслідок вибуху 55-річний чоловік загинув, а його колега травмувався. Про це у вівторок, 20 жовтня, повідомила пресслужба районного відділу поліції Волині.

Трагедія сталася 19 жовтня близько 15:30. Правоохоронцям надійшов виклик про нещасний випадок у лісі. Як зʼясувало слідство, під час проведення робіт 55-річний майстер лісу наїхав трактором на протитанкову міну. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.

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«Ще один працівник, 41-річний різноробочий, отримав поранення. Його госпіталізували», – зазначили в поліції.

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Попередньо відомо, що чоловіки рубали дерева.

Слідчі скерували матеріали до Державного бюро розслідувань, де встановлюватимуть усі обставини події.