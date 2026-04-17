Поблизу села Хрипськ Шацької громади на міні підірвався чоловік. Трагедія сталася у прикордонній зоні. Про це ZAXID.NET повідомила речниця поліції Волині Ольга Бузулук.

За її інформацією, 15 квітня місцевий житель із невідомих причин зайшов на заміновану територію поблизу кордону з Білоруссю. Унаслідок вибуху 54-річний чоловік загинув на місці.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 115 КК України (умисне вбивство з приміткою «нещасний випадок»).

У Держприкордонслужбі нагадують, що в прикордонній смузі та контрольованих районах діють обмеження. Перебувати там можна лише за дозволом прикордонного загону та за наявності документів, що посвідчують особу. Чоловікам призовного віку також необхідно мати військово-обліковий документ.

Цивільним заборонено пересуватися вздовж державного кордону, перебувати у лісах і лісосмугах, фотографувати та знімати відео інфраструктури і місць розташування військових, перевозити зброю, носити військову форму, використовувати літальні апарати, а також полювати чи рибалити.

Крім того, уздовж кордону облаштовані інженерні загородження, зокрема мінно-вибухові. Вони можуть розташовуватися не лише безпосередньо на лінії кордону, а й на прилеглих територіях, тому мешканців закликають не нехтувати правилами безпеки.