Рух трасою перекритий через велику аварію

У вівторок, 23 травня, на трасі Київ-Чоп біля села Ожидів Буської громади на Львівщині сталася ДТП за участі фури та чотирьох легкових авто. У результаті один з водіїв загинув, ще троє людей постраждали. Рух трасою перекритий.

«На 473км + 500м автодороги Київ-Чоп, біля села Ожидів сталася ДТП за участю кількох транспортних засобів. Є загиблий і травмовані. На місці події працюють усі необхідні служби. Рух перекритий», – повідомили в патрульній поліції Львівщини.

ДТП за участі фури і чотирьох легкових авто біля Ожидова

Через перекриття траси транспортні засоби скеровують через село Ожидів в обох напрямках. Водіїв просять врахувати ситуацію.

За даними поліції Львівщини, масову ДТП спричинив 32-річний водій автомобіля Mercedes, житель Харкова. Він, рухаючись у напрямку Львова, скоїв зіткнення з автомобілем Skoda Kodiaq, який їхав попереду. Після цього Skoda Kodiaq зіткнувся з Fiat, який рухався перед ним, а Fiat у свою чергу «догнав» мікроавтобус Mercedes Vito.

Далі Fiat виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажівкою Scania, якою керував 54-річний мешканець Львівщини.

Унаслідок ДТП 36-річний водій Fiat, мешканець Житомирщини, загинув. Окрім того, за медичною допомогою звернулись ще троє постраждалих, особисті дані та діагнози яких уточнюють.

Винуватця ДТП – 32-річного водія Mercedes з Харкова – вже затримала поліція, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

За фактом аварії поліцейські відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.2 ст.286 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.