Зборівський районний суд виніс вирок трьом працівникам сільськогосподарської фірми за жорстоке поводження з дикими кабанами на полі Залозецької громади. Чоловіки отримали умовне покарання терміном на рік, а також сплатили понад 300 тис. грн завданих збитків Державному спеціалізованому підприємству «Ліси України».

Нагадаємо, на Тернопільщині під час жнив у 2024 році кілька трактористів та комбайнерів чавили стадо диких кабанів сільськогосподарською технікою. Відповідні відео зʼявилися в соцмережах у грудні 2024 року. Правоохоронці встановили, що таких випадків було два, і визначили причетних до одного з них. Ними виявилися жителі Зборівської та Бережанської громад Віталій Мартинюк, Микола Жвірблевський та Андрій Головатий.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що 20 жовтня 2024 року один з обвинувачуваних працював комбайнером в ТОВ «Мрія Сервіс» і збирав кукурудзу комбайном у селі Мильне Залозецької громади Тернопільського району. Двоє інших обвинувачених теж були на полі, очікуючи завантаження кукурудзи у вантажівки.

«У цей час перед комбайном з насаджень кукурудзи вибіг дикий кабан, який випадково потрапив в кукурудзяну жатку комбайна та отримав ушкодження кінцівок. В цей час у трьох обвинувачених виник раптовий злочинний умисел, спрямований на жорстоке поводження з цією твариною, яка перебувала у безпорадному стані», – йдеться у вироку Зборівського районного суду від 12 лютого.

Комбайнер двічі кинув металевим гайковим ключем у кабана, інший обвинувачений завдав декілька ударів ножем тварині. Від отриманих поранень дикий кабан загинув. Як зазначається у вироку, фінансова шкода від убивства тварини становить 319 тис. грн.

Під час засідання чоловіки свою провину визнали повністю і погодилися укласти угоду про визнання винуватості. Вони попередньо вже відшкодували 300 тис. грн за вбитого кабана в державне підприємство «Ліси України». Суддя Зборівського районного суду Валерій Снігурський врахував щире каяття обвинувачених, відшкодовані збитки, а також те, що в кожного чоловіка є по двоє дітей.

Він визнав винними трьох обвинувачених в жорстокому поводження з тваринами і призначив покарання – позбавлення волі терміном на п’ять років, однак звільнив від відбування основного терміну встановивши їм іспитовий строк на один рік.