Від удару Opel Vivaro з'їхав в кювет, постраждали жінки і діти, які їхали в ньому

У понеділок, 25 квітня, у місті Яворів на Львівщині сталася ДТП за участі мікроавтобуса Opel Vivaro та легковика Skoda Superb, внаслідок якої постраждали п’ятеро осіб, зокрема, двоє дітей.

За даними поліції Львівщини, 45-річний водій мікроавтобуса Opel Vivaro, житель Новояворівська, здійснив зіткнення з автомобілем Skoda Superb, яким керував 30-річний місцевий мешканець. Унаслідок ДТП постраждали п’ятеро пасажирів мікроавтобуса – 7-річний хлопчик, 17-річна дівчина та троє жінок віком 20, 43 і 59 років – усі мешканці Новояворівська. Про важкість травм постраждалих в поліції не уточнили.

У Яворові зіткнулися Opel Vivaro та Skoda Superb

За фактом аварії поліцейські розслідують кримінальне провадження через порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.1 ст.286 ККУ). Винуватцю загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.

Усі обставини аварії встановлюють слідчі.