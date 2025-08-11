Анас аль-Шаріф загинув разом з чотирма журналістами внаслідок удару по Газі

Ізраїль обстріляв місто Газа, влучивши у намети поблизу місцевої лікарні. Внаслідок атаки там загинули п’ятеро журналістів агентства Al Jazeera. ЦАХАЛ підтвердив ліквідацію одного з них, заявивши, що той був командиром місцевого осередку ХАМАС, видаючи себе за кореспондента.

Про обстріл Гази Al Jazeera повідомило увечері неділі, 10 серпня. За даними агентства, внаслідок атаки на намети поблизу лікарні «Аль-Шифа» загинули семеро людей, серед яких – три оператори Al Jazeera та два кореспонденти.

Серед загиблих був 28-річний кореспондент агентства Анас Джамаль аль-Шаріф. У своїх останніх повідомленнях він інформував, що Ізраїль розпочав концентровані та інтенсивні бомбардування – так звані «вогняні пояси» на східній та південній частині Гази.

У пресслужбі ЦАХАЛ підтвердили ліквідацію Анас аль-Шаріфа, назвавши його терористом під прикриттям журналіста. За версією ізраїльської армії, аль-Шаріф видавав себе за журналіста Al Jazeera та очолював місцевий осередок ХАМАС. ЦАХАЛ також заявив, що загиблий відповідав за ракетні обстріли Ізраїлю та військових об’єктів.

Головний редактор Al Jazeera Моавад повідомив, що аль-Шаріф був акредитованим журналістом та «єдиним голосом» для світу, який знав, що відбувається в секторі Гази. Нагадаємо, у липні 2025 року «Комітет із захисту журналістів» (CPJ) повідомив, що аль-Шаріф отримував погрози від ізраїльських військових після того, як він заплакав перед камерою, висвітлюючи ситуацію з голодом у секторі Гази.