Україна не буде капітулювати перед ворогом

Центр інформаційної безпеки попереджає, що якщо раптом ви побачите відео, де президент Володимир Зеленський говорить про капітуляцію України – не вірте, адже це буде діпфейк.

«Уявіть, що бачите в телевізорі Володимира Зеленського, який робить заяву про капітуляцію. Ви бачите його, ви чуєте його – а отже, це правда. Але це не правда. Це технологія діпфейк. Це буде не справжнє відео, а створене через алгоритми машинного навчання. Відео, зроблені через такі технології, майже не можливо відрізнити від реальних», – ідеться в повідомленні.



Мета такого фейку – дезорієнтувати, посіяти паніку, зневірити громадян і схилити наші війська до здачі. Але всі владні структури і особисто президент Володимир Зеленський та міністр оборони Олексій Резніков неодноразово заявляли, що про жодну капітуляцію України не може йтися.

«Росії залишається лише вигадати фейкову перемогу, закрити у себе інтернет і усі контакти з іншим світом», – додають у Центрі інформаційної безпеки.

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