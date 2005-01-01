Туристичний автобус з Вінниці потрапив у ДТП поблизу Львова

Автобус з'їхав у кювет поблизу Львова

У вівторок, 12 червня, автобус Неоплан, який віз туристів із екскурсії з Закарпаття, близько 19:30 потрапив у ДТП. Автобус з’їхав у кювет на Кільцевій дорозі Львова.

За попередньою інформацією патрульної поліції Львівщини, водій не дотримався безпечної швидкості. На водія складено протокол за ст. 124 КУпАП.

«Це туристичний автобус. Туристи з Вінниці. Люди були на екскурсії в Мукачевому. Було багато пасажирів, серед них і діти. Внаслідок ДТП ніхто не постраждав», – повідомили ZAXID.NET у відділі комунікації патрульної поліції Львівщини.

Автобус з'їхав з дороги

Унаслідок ДТП ніхто не постраждав, проте автобус зазнав пошкоджень. Патрульні зупиняли автомобілі, які їхали в попутньому напрямку, і просили водіїв підвезти пасажирів на заправку, де вони пересіли в інший автобус.