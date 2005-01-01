У ДТП на трасі Львів-Тернопіль травмувалися двоє дітей

СуспільствоОльга Гринько, сьогодні, 08:562890

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У ДТП на трасі Львів-Тернопіль травмувалися двоє дітей
фото умовне
ДТП сталася на трасі Львів-Тернопіль

Дорожньо-транспортна пригода сталася 10 червня о 17:10 у с. Куровичі, Золочівського району, на автодорозі Львів – Тернопіль. Автомобіль Volkswagen Passat B7 зіштовхнувся з автомобілем Renault Trafic, який рухався у попутньому напрямку.

Як повідомили у департаменті з цивільного захситу ЛОДА, за кермом автомобіля Volkswagen перебував 21-річний мешканець м. Підгайці Тернопільської області. Автомобілем Renault керував 36-річний житель с. Куровичі. Також у цьому авто були двоє дітей, які внаслідок зіткнення отримали травми різного ступеня важкості та були госпіталізовані.

У 3-річної дитини лікарі діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, обширну гематому лобної ділянки, рвану рану підборіддя та забій грудної клітки. У 5-річної дитини – відкрита черепно-мозкова травма та травми обличчя.

Причини та обставини події встановлюються.

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