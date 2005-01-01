У Львові мікроавтобус травмував літню жінку

У Львові у суботу, 9 червня, близько 16:15 на вул. Пасічній мікроавтобус Mercedes Sprinter скоїв наїзд на 92-річну жінку.

Водій мікроавтобуса, 36-річний львів’янин, скоїв наїзд, рухаючись заднім ходом. Внаслідок цього жінка отримала тілесні ушкодження і госпіталізована у нейрохірургію. Медики діагностували у неї забійну рану потиличної ділянки, повідомив відділ комунікації поліції Львівщини.

Правоохоронці встановлюють обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.