У Львові мікроавтобус травмував літню жінку

СуспільствоЮлія Поліковська, сьогодні, 17:451480

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У Львові у суботу, 9 червня, близько 16:15 на вул. Пасічній мікроавтобус Mercedes Sprinter скоїв наїзд на 92-річну жінку.

Водій мікроавтобуса, 36-річний львів’янин, скоїв наїзд, рухаючись заднім ходом. Внаслідок цього жінка отримала тілесні ушкодження і госпіталізована у нейрохірургію. Медики діагностували у неї забійну рану потиличної ділянки, повідомив відділ комунікації поліції Львівщини.

Правоохоронці встановлюють обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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