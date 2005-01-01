У Львові патрульні вчинили наїзд на пішохода

У Львові у неділю, 10 червня, близько 15:00 на вул. Студентській, 2 автомобіль патрульної поліції здійснив наїзд на пішохода.
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 48-річний чоловік отримав забої та садна. Медики наполягли на його госпіталізації щонайменше на один день, повідомила речниця Патрульної поліції Львівщини Катерина Рибій.
Слідчі прокуратури оформляють протокол про ДТП, у патрульній поліції проводитимуть службове розслідування цієї події.
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