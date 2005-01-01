У Львові патрульні вчинили наїзд на пішохода

У Львові на вул. Студентській патрульні збили пішохода

У Львові у неділю, 10 червня, близько 15:00 на вул. Студентській, 2 автомобіль патрульної поліції здійснив наїзд на пішохода.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 48-річний чоловік отримав забої та садна. Медики наполягли на його госпіталізації щонайменше на один день, повідомила речниця Патрульної поліції Львівщини Катерина Рибій.

На вул. Студентській автомобіль патрульних збив пішохода

Слідчі прокуратури оформляють протокол про ДТП, у патрульній поліції проводитимуть службове розслідування цієї події.