У Львові патрульні вчинили наїзд на пішохода

СуспільствоЮлія Поліковська, сьогодні, 16:074780

До теми

У Львові патрульні вчинили наїзд на пішохода
фото Марти Гришко
У Львові на вул. Студентській патрульні збили пішохода

У Львові у неділю, 10 червня, близько 15:00 на вул. Студентській, 2 автомобіль патрульної поліції здійснив наїзд на пішохода.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 48-річний чоловік отримав забої та садна. Медики наполягли на його госпіталізації щонайменше на один день, повідомила речниця Патрульної поліції Львівщини Катерина Рибій.

На вул. Студентській автомобіль патрульних збив пішохода

Слідчі прокуратури оформляють протокол про ДТП, у патрульній поліції проводитимуть службове розслідування цієї події.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Суд відсторонив від роботи поліцейського, що п’яним збив на смерть 61-річну жінку на Львівщині ZAXID.NET
Львівський суд оштрафував збитого автомобілем пенсіонера за раптовий вихід на дорогу ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук