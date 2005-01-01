Львівський суд оштрафував збитого автомобілем пенсіонера за раптовий вихід на дорогу

Із фото поліції випливає, що пішохода збили неподалік регульованого пішохідного переходу

Збитого автомобілем львівського пенсіонера оштрафували за раптовий вихід на проїжджу частину. Як вказано у постанові Шевченківського райсуду Львова, 77-річний пенсіонер несподівано вийшов на дорогу поза пішохідним переходом, внаслідок чого на нього наїхав автомобіль.

Відомо, що ДТП сталася ввечері 10 квітня на перехресті просп. Чорновола з вул. Хімічною. Поліція не повідомляла про це ДТП, однак на оперативних фото, зроблених на місці зіткнення, помітно, що удар був настільки сильним, що зі сторони водія серйозно пошкодилося лобове скло. Водночас про травми пішохода нічого не відомо.

«Пішохід раптово вийшов на проїжджу частину дороги поза пішохідним переходом, не впевнився у відсутності небезпеки, внаслідок чого відбувся наїзд автомобілем марки Audi TT. Внаслідок ДТП автомобіль отримав механічні пошкодження з матеріальними збитками, а пішохід – тілесні ушкодження», – йдеться у постанові суду.

Постраждалий у цій аварії 77-річний чоловік, на якого склали протокол за порушення ПДР, на судове засідання не прийшов, тож справу розглянули без нього.

На основі протоколу, схеми ДТП та долучених до матеріалів справи пояснень суд вирішив, що пенсіонер справді порушив кілька пунктів ПДР. За це йому призначили мінімальний штраф у 340 грн., окрім яких 77-річний чоловік також має сплатити 352 грн. судового збору. Водночас пенсіонер ще має можливість оскаржити цю постанову у апеляційному суді.

Додамо, що цей випадок хоч і незвичний, однак не єдиний – у лютому цей же суд призначив аналогічне покарання збитій неподалік Дублян жінці, яка намагалася перейти трасу Київ-Чоп поза пішохідним переходом.