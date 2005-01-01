Львівський суд оштрафував збиту автомобілем жінку за порушення ПДР

Жінка переходила трисмугову трасу поза пішохідним переходом і потрапила під автомобіль

СуспільствоНазарій Тузяк, 3 лютого32952

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Львівський суд оштрафував збиту автомобілем жінку за порушення ПДР
Жінка переходила трасу Київ-Чоп біля Дублян у невстановленому для цього місці

Шевченківський райсуд Львова оштрафував жінку, яка постраждала внаслідок ДТП на трасі Київ-Чоп неподалік Дублян. За перехід дороги у невстановленому місці жінку зобов'язали сплатити 692 грн (340 грн штрафу та 352 грн судового збору).

В оприлюдненій 1 лютого постанові суду вказано, що ДТП сталася 3 вересня 2017 року близько 21:00. Тоді жінка переходила дорогу, яка має три смуги, за межами пішохідного переходу.

Правоохоронці не повідомляли про цю ДТП, однак відомо, що за цим фактом відкривали кримінальне провадження, яке закрили майже через три місяці з часу аварії. Через місяць після закриття кримінального провадження правоохоронці склали на жінку протокол про адмінпорушення.

У судових матеріалах не вказано, які травми отримала сама постраждала внаслідок наїзду автомобіля. На судове засідання вона не прийшла, та попри це суд вирішив, що є достатньо доказів її вини.

У підсумку жінку оштрафували за порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів. Втім, постанова суду ще поки не набрала законної сили, оскільки жінка має право подати апеляцію.

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